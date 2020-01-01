Welcome to the Zombie Army 4: Dead War Photo Contest!
Line up those shots for a chance to win these spine-chilling prizes!
Line up those shots for a chance to win these spine-chilling prizes!
This guide will take you through the basics and cover the functions available to you!
Сопротивление победило зомби-Гитлера и низвергло его в ад – но мертвые восстали вновь, и они жаждут плоти еще сильнее прежнего!
Узнайте продолжение истории Zombie Army Trilogy на огромных новых уровнях и раскройте злодейский план вместе с Бригадой выживших, путешествуя по Италии и за ее пределами!
Бейтесь с силами тьмы в забитых трупами каналах, попробуйте выжить в зомби-зоопарке и отправляйтесь в непостижимые места, откуда еще никто не возвращался!
Убейте еще сотню-другую зомби в расширенном режиме «Орда». Чем дольше вы держитесь, тем больше становится карта. Сколько вы сможете выжить, пока не пополните орду ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ?
Познакомьтесь с продвинутой системой баллистики, которую студия Rebellion отточила до блеска в серии Sniper Elite, и испытайте ее против бесчисленных орд проклятой нежити!
Рентгеновская камера убийств возвращается! Смотрите в кровавом замедленном режиме, как кости, органы и плоть разлетаются на куски под ударами пуль, гранат и снарядов. Восхититесь тем, как пули отрывают гнилые конечности, и содрогнитесь, когда мертвые попытаются добраться до вас даже после таких повреждений!
Прокачайте персонажа под ваш стиль игры! Хотите стать ангелом-хранителем? Тогда принимайте на себя урон вместо товарищей по команде! Вам нравится вон та турель? Так возьмите ее с собой! А потом убивайте стильно, открывая новые костюмы, эмоции и насмешки!
Если мертвые окружили вас, дайте им отпор в ближнем бою! Теперь у вас еще больше возможностей! Пробивайтесь через толпы зомби, давите ногами головы и уничтожайте нежить мощными движениями-расправами!
Добавляйте своему оружию на верстаке силу огня, молнии и священную силу, делая кустарные, но беспредельно мощные образцы! Стреляющий молнией автомат? Пистолет с огненным штыком? В последней битве человечества все средства хороши!
Наводящие ужас хвататели, громадные элитные зомби в броне, жуткие демоны теней, генералы смертников и другие твари, о которых и говорить-то страшно! А уж когда вы окажетесь под прицелом ЗОМБИ-ТАНКА, то пожалеете, что не остались дома!
The dead never rest with a full season of extra content for Zombie Army 4: Dead War!
наборы оружия с новым оружием, рюшками, обликами и не только.
приоденьте своих героев в новые костюмы и головные уборы.
пройдите новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.
добавьте оружию стиля с новыми эффектами: от подарочной бумаги до раскаленной лавы.
новые игровые персонажи для любых режимов.
Мы хотим, чтобы все могли сыграть в наши игры. Поэтому мы рады представить особые возможности, доступные в Zombie Army 4: Dead War.
Новый роман по Zombie Army!
Действие романа Zombie Army: Fortress of the Dead от автора Chris Roberson (iZombie) происходит до событий Zombie Army 4: Dead War. Отправьтесь в самое сердце Альп вместе с отрядом «охотников на мертвых» в поисках ответов. Кто привел в действие «План Z»? Управляют ли мертвецами невидимые кукловоды? И правда ли, что в неприступных горах скрыта нацистская крепость?
Чтобы добраться до правды, отряду придется пробиться через орды нежити – и нет никаких гарантий, что все бойцы вернутся из гор живыми...
Zombie Army 4: Dead War
Включает:
Zombie Army 4: Dead War
Включает:
Zombie Army 4: Dead War
The dead never rest with a full season of extra content for Zombie Army 4: Dead War!Узнать больше
Помимо полной игры для PlayStation 4 или Xbox One, издание Zombie Army 4 Collector’s Edition включает:
Хотите получать свежие новости о Zombie Army 4: Dead War?
Заходите к нам в Discord. Там вы найдете: