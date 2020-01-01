Zombie Army 4: Dead War

Шокирующая новая кампания

Сопротивление победило зомби-Гитлера и низвергло его в ад – но мертвые восстали вновь, и они жаждут плоти еще сильнее прежнего!

Узнайте продолжение истории Zombie Army Trilogy на огромных новых уровнях и раскройте злодейский план вместе с Бригадой выживших, путешествуя по Италии и за ее пределами!

Бейтесь с силами тьмы в забитых трупами каналах, попробуйте выжить в зомби-зоопарке и отправляйтесь в непостижимые места, откуда еще никто не возвращался!