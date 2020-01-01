Zombie Army 4: Dead War

Новости

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Особенности

Орды Гитлера возвращаются за добавкой в новом леденящем кровь шутере от создателей Sniper Elite 4! Жуткие демонические враги, эпическое оружие и невероятная новая кампания для 1–4 игроков в атмосфере Европы 1940-х годов. Сразитесь с нежитью и не дайте человечеству погибнуть!
Шокирующая новая кампания Шокирующая новая кампания

Шокирующая новая кампания

Сопротивление победило зомби-Гитлера и низвергло его в ад – но мертвые восстали вновь, и они жаждут плоти еще сильнее прежнего!

Узнайте продолжение истории Zombie Army Trilogy на огромных новых уровнях и раскройте злодейский план вместе с Бригадой выживших, путешествуя по Италии и за ее пределами!

Бейтесь с силами тьмы в забитых трупами каналах, попробуйте выжить в зомби-зоопарке и отправляйтесь в непостижимые места, откуда еще никто не возвращался!

Режим «Орда» теперь еще круче

Убейте еще сотню-другую зомби в расширенном режиме «Орда». Чем дольше вы держитесь, тем больше становится карта. Сколько вы сможете выжить, пока не пополните орду ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ?

Лучшая стрельба в жанре Лучшая стрельба в жанре

Лучшая стрельба в жанре

Познакомьтесь с продвинутой системой баллистики, которую студия Rebellion отточила до блеска в серии Sniper Elite, и испытайте ее против бесчисленных орд проклятой нежити!

Улучшенные камеры убийств. И расчленение Улучшенные камеры убийств. И расчленение

Улучшенные камеры убийств. И расчленение

Рентгеновская камера убийств возвращается! Смотрите в кровавом замедленном режиме, как кости, органы и плоть разлетаются на куски под ударами пуль, гранат и снарядов. Восхититесь тем, как пули отрывают гнилые конечности, и содрогнитесь, когда мертвые попытаются добраться до вас даже после таких повреждений!

Подробная прокачка и настройка Подробная прокачка и настройка

Подробная прокачка и настройка

Прокачайте персонажа под ваш стиль игры! Хотите стать ангелом-хранителем? Тогда принимайте на себя урон вместо товарищей по команде! Вам нравится вон та турель? Так возьмите ее с собой! А потом убивайте стильно, открывая новые костюмы, эмоции и насмешки!

Убийственная рукопашная Убийственная рукопашная

Убийственная рукопашная

Если мертвые окружили вас, дайте им отпор в ближнем бою! Теперь у вас еще больше возможностей! Пробивайтесь через толпы зомби, давите ногами головы и уничтожайте нежить мощными движениями-расправами!

Эпическое оружие Эпическое оружие

Эпическое оружие

Добавляйте своему оружию на верстаке силу огня, молнии и священную силу, делая кустарные, но беспредельно мощные образцы! Стреляющий молнией автомат? Пистолет с огненным штыком? В последней битве человечества все средства хороши!

Множество монстров Множество монстров

Множество монстров

Наводящие ужас хвататели, громадные элитные зомби в броне, жуткие демоны теней, генералы смертников и другие твари, о которых и говорить-то страшно! А уж когда вы окажетесь под прицелом ЗОМБИ-ТАНКА, то пожалеете, что не остались дома!

Материалы после запуска

The dead never rest with a full season of extra content for Zombie Army 4: Dead War!

9 Weapon Bundles 9 Weapon Bundles
наборы оружия с новым оружием, рюшками, обликами и не только.

9 наборов оружия

4 Character Outfit Bundles 4 Character Outfit Bundles
приоденьте своих героев в новые костюмы и головные уборы.

4 набора костюмов для персонажей

3 Additional Campaign Level 3 Additional Campaign Level
пройдите новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.

3 дополнительных уровня

5 Weapon Skin Packs 5 Weapon Skin Packs
добавьте оружию стиля с новыми эффектами: от подарочной бумаги до раскаленной лавы.

5 наборов обликов для оружия

4 Character Packs 4 Character Packs
новые игровые персонажи для любых режимов.

4 набора персонажей

9 наборов оружия

наборы оружия с новым оружием, рюшками, обликами и не только.

4 набора костюмов для персонажей

приоденьте своих героев в новые костюмы и головные уборы.

3 дополнительных уровня

пройдите новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.

5 наборов обликов для оружия

добавьте оружию стиля с новыми эффектами: от подарочной бумаги до раскаленной лавы.

4 набора персонажей

новые игровые персонажи для любых режимов.

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Специальные возможности

Мы хотим, чтобы все могли сыграть в наши игры. Поэтому мы рады представить особые возможности, доступные в Zombie Army 4: Dead War.

ПОДРОБНЕЕ

Fortress
of the
dead

Chris Roberson

Новый роман по Zombie Army!

Действие романа Zombie Army: Fortress of the Dead от автора Chris Roberson (iZombie) происходит до событий Zombie Army 4: Dead War. Отправьтесь в самое сердце Альп вместе с отрядом «охотников на мертвых» в поисках ответов. Кто привел в действие «План Z»? Управляют ли мертвецами невидимые кукловоды? И правда ли, что в неприступных горах скрыта нацистская крепость?

Чтобы добраться до правды, отряду придется пробиться через орды нежити – и нет никаких гарантий, что все бойцы вернутся из гор живыми...

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Zombie Army 4: Dead War

Standard Edition

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Выходит на:

Включает:

  • Основная игра

Zombie Army 4: Dead War

Deluxe Edition

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Выходит на:

Включает:

  • Основная игра
  • Бонусный набор персонажа – игровой персонаж: Мертвый летчик
  • Бонусный набор обликов для оружия – облики оружия: золотые облики
  • Бонусный набор оружия – набор оружия: винтовка-полуавтомат FG-42 (1 оружие, 2 рюшки, 2 уникальных облика оружия)
  • Бонусный набор костюмов для персонажей – костюм персонажа: Карл-разведчик (1 костюм, 2 головных убора)

Zombie Army 4: Dead War

Super Deluxe Edition

Купить сейчас

Выходит на:

Включает:

  • Основная игра
  • Zombie Army 4: Season Pass
  • 3 дополнительных уровня – пройдите новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.
  • 4 набора персонажей – новые игровые персонажи для любых режимов.
  • 9 наборов оружия – наборы оружия с новым оружием, рюшками, обликами и не только.
  • 5 наборов обликов для оружия – добавьте оружию стиля с новыми эффектами: от подарочной бумаги до раскаленной лавы.
  • 4 набора костюмов для персонажей – приоденьте своих героев в новые костюмы и головные уборы.
3 Additional Campaign Level 3 Additional Campaign Level

Zombie Army 4: Dead War

Cезонный пропуск

The dead never rest with a full season of extra content for Zombie Army 4: Dead War!

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Распродано
Выходит на:

Помимо полной игры для PlayStation 4 или Xbox One, издание Zombie Army 4 Collector’s Edition включает:

  • Артбук (60 страницы)
  • Упаковка типа Steelbook
  • 25-сантиметровая фигурка зомби-акулы
  • Сборник цифровой музыки
  • Персонаж зомби-пилот в наборе
  • Эксклюзивная коробка Collector’s Edition
Bronze Medal Decal Gold Medal Decal

Сообщество

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